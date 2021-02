Nuova vita al Tempio delle Nereidi

SAN GIOVANNI IN CROCE (4 febbraio 2021) - Sta gradualmente entrando nel vivo il consolidamento e restauro del Tempio delle Nereidi, suggestivo edificio posto all’interno del parco di Villa Medici del Vascello, storica realtà di proprietà del Comune di San Giovanni in Croce. Si tratta di un’operazione di un certo rilievo, del costo di 93.689,80 euro per lavori e altri 6 mila per gli oneri di sicurezza, coperti da un contributo congiunto di fondazione Cariplo e Gal Terre del Po. Il direttore dei lavori è l’architetto Flavio Tomasoni, mentre il coordinatore della sicurezza è l’ingegner Guido Favalli. I lavori, ci spiegano i tecnici, sono iniziati dal tardo autunno, a novembre, ma sono stati poi interrotti a causa del Covid e della impraticabilità dell’area. La zona non è raggiungibile dai mezzi e ci si impantana con facilità. Al momento si è provveduto alla realizzazione del cantiere e all'esecuzione di opere accessorie, messa in sicurezza, pulizia.

