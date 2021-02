Traffici sospetti e consumo di droga: locale chiuso per 10 giorni

ASOLA (2 febbraio 2021) - I carabinieri hanno chiuso un pubblico esercizio frequentato abitualmente da pregiudicati con traffici sospetti, come segnalato dai militari del Comando di Asola al questore di Mantova, Paolo Sartori, che ha provveduto ad emettere l’ordinanza di chiusura del locale per 10 giorni.

La proposta di applicazione dell’art. 100 del Tulps a carico dell’attività commerciale, da poco già sospesa per violazioni alle normative Covid-19, nasce da un'attività mirata dei carabinieri. L’indagine degli uomini dell'Arma è stata innescata da numerose segnalazioni, pervenute in caserma in via confidenziale, che riferivano di sospetti incontri e scambi tra avventori del locale e la limitrofa piazza XX Settembre. In effetti è emerso che il locale era frequentato abitualmente da persone pregiudicate e da soggetti dediti al consumo di stupefacenti: una frequentazione che, giorno dopo giorno, aveva creato allarme sociale tra i residenti e i passanti.

"La sospensione della licenza di un esercizio - precisano i carabinieri - prevista dalla norma in esame, ha finalità non di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per il verificarsi di condizioni potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e, nel contempo, di prevenire il reiterarsi di questo genere di situazioni, rendendo consapevoli quei soggetti della circostanza che la loro presenza è stata rilevata dall’autorità, in modo da indurre il definitivo allontanamento degli stessi o il modificarsi della loro condotta.





