Casalmaggiore, a gennaio andamento altalenante dei casi Covid

CASALMAGGIORE (2 febbraio 2021) - "L'andamento dei casi Covid nel mese di gennaio 2021 è stato altalenante, dopo che nelle prime due settimane vi erano stati diversi casi, nella seconda parte del mese il contagio è diminuito molto a Casalmaggiore". Così il sindaco Filippo Bongiovanni delinea la situazione Covid nel suo consueto aggiornamento mensile dei dati. "Sono 83 i casi accertati dal primo gennaio al 31, rispetto ai 140 di dicembre. Il totale da inizio pandemia è di 836 casi. Attualmente i positivi sono 42. 758 sono i guariti o dismessi da ATS globalmente. In questo mese - osserva il sindaco - si rileva come i casi stiano diminuendo in tutte le frazioni e pure nel centro città. Non hanno al momento positivi: Camminata, Valle, Vicoboneghisio e Motta San Fermo. In media è sintomatico solo il 47% dei colpiti, i ricoveri ospedalieri sono 5, mentre abbiamo un negativizzato, ma ancora in ospedale per le conseguenze e i postumi da Covid. Dopo non aver avuto decessi a dicembre, purtroppo i morti sono stati 4 in questo mese per o con il Covid, sostanzialmente persone positive e ospedalizzate tra novembre e dicembre Il totale è di 36 decessi Covid da inizio pandemia. Sottolineo nuovamente l'ottima capacità di tracciamento raggiunta da ATS, l'elevato numero di tamponi, compresi quelli rapidi, che consentono l'isolamento velocissimo del positivo e dei soggetti a lui legati. In questo mese sono decedute 14 persone, meno rispetto alle registrate del 2020 di 3 unità e di 2 unità rispetto al 2019", conclude Bongiovanni.

Ecco la tabella dei decessi mensili dell'ultimo triennio.



GEN 2018: 17 GEN 2019:16 GEN 2020: 17 GEN 2021: 14

FEB 2018: 17 FEB 2019: 10 FEB 2020: 14

MAR 2018: 8 MAR 2019: 14 MAR 2020: 51

APR 2018 13 APR 2019 14 APR 2020: 37



MAG 2018: 13 MAG 2019: 14 MAG 2020: 12

GIU 2018: 8 GIU 2019: 12 GIU 2020: 10

LUG 2018: 17 LUG 2019: 8 LUG 2020: 15

AGO 2018: 12 AGO 2019: 8 AGO 2020: 10

SET 2018: 16 SET 2019: 7 SET 2020: 14

OTT 2018: 9 OTT 2019: 13 OTT 2020: 16

NOV 2018: 13 NOV 2019:12 NOV 2020: 21

DIC 2018: 12 DIC 2019: 18 DIC 2020: 10

