Ruba 70 euro da un portafoglio, denunciato

MARCARIA (2 febbraio 2021) - Un 51enne nato a Mantova e residente in provincia di Piacenza, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Castellucchio, per il furto di contanti avvenuto all’interno del bar “Bacco Tabacco Caffè” di Marcaria. Il fatto risale al 13 gennaio scorso, quando l’uomo riusciva a sfilare 70 euro dal portafoglio di un cliente che l’aveva momentaneamente dimenticato sul bancone del bar; dopo aver arraffato il denaro, messo in tasca, l’uomo consumava un caffè ed usciva dal locale facendo finta di niente. I militari, intervenuti quando la vittima si è accorta dell’ammanco, sono riusciti in breve tempo a risalire prima alla vettura e poi all’identità dell’uomo, attraverso le telecamere di sorveglianza del bar e della zona; l’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per furto.

