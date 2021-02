Aggredisce la moglie e la minaccia, arrestato 55enne

RIVAROLO MANTOVANO (2 febbraio 2021) - Palesemente ubriaco, dopo aver litigato con la moglie, l'ha aggredita fisicamente lanciandole numerosi oggetti addosso, per poi tentare di colpirla prima con un bastone e poi con un coltello. La donna è riuscita a telefonare al 112 e, immediatamente intervenuti, i carabinieri della Stazione di Sabbioneta hanno bloccato l'uomo, che è stato arrestato, un cittadino indiano 55enne residente a Rivarolo Mantovano, per maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità di rito, l’aggressore è stato tradotto presso il carcere di Mantova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Mantova. La donna veniva invece medicata presso l’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore per le ferite riportate durante l’aggressione.

