Operazione «pedoni sicuri»

CASALMAGGIORE (2 febbraio 2021) - «È pronto il bando per assegnare la riqualificazione degli attraversamenti lungo l’Asolana. A inizio estate è previsto l’inizio dei lavori». Ad annunciarlo è stato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Giovanni Leoni in consiglio comunale, durante la sua relazione sulla previsione delle opere per l’anno in corso. Il progetto esecutivo, redatto da Stefano Rossi di Mantova, è stato presentato sulla base dei cofinanziamenti regionali per la realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale. L’erogazione complessiva è di 200 mila euro, su un costo totale del progetto pari a 473 mila euro, ed è avvenuta nel 2019 a beneficio di otto Comuni: Casalmaggiore, capofila, San Giovanni in Croce, Piadena Drizzona, Martignana di Po, Gussola, San Daniele Po, San Martino del Lago e Rivarolo Mantovano.

A redigere il progetto iniziale, finalizzato a chiedere i contributi, è stato l’ufficio bandi sulla base dell’analisi della incidentalità nei 541,3 chilometri di reti stradali interessate. Per il triennio 2015-2017 si parla di 233 incidenti che hanno provocato 5 decessi e 359 feriti, per un danno sociale complessivo stimato in oltre 25,2 milioni di euro. Gli interventi di progetto sono finalizzati principalmente alla messa in sicurezza di attraversamenti pedonali esistenti, mediante sistemi di illuminazione e segnalazione di ultima generazione. Prevista la limitazione delle velocità dei veicoli in transito nelle traverse urbane dei centri abitati, con l’adeguamento o la nuova realizzazione di percorsi pedonali protetti. Il progetto prevede anche la ridefinizione e la messa in sicurezza di intersezioni esistenti attraverso l’individuazione di una nuova segnaletica o l’implementazione degli impianti segnaletici esistenti. Il progetto è composto di 39 interventi in totale.

