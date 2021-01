Il vescovo: 'Servire gli altri è il dovere delle autorità'

TORRE DE’ PICENARDI (31 gennaio 2021) - «Preghiamo per tutte le autorità, perché chi ha delle responsabilità le onori sempre in pieno spirito di servizio». Parole del vescovo Antonio Napolioni, che stamattina ha concluso la sua visita pastorale di tre giorni a Torre de’ Picenardi presiedendo la messa delle 11 nella chiesa di Sant’Ambrogio, gremita di fedeli. Presenti anche il sindaco Mario Bazzani, in fascia tricolore, e l’assessore alla Cultura Rosa Cabrini. A fianco del presule il parroco don Claudio Rossi e il collaboratore don Paolo Carraro, vice cancelliere della curia diocesana, oltre al segretario del vescovo, don Flavio Meani. Presenti nell’edificio sacro anche tre telecamere di Cremona 1 per la trasmissione in diretta della funzione, accompagnata dal coro parrocchiale. All’organo il maestro Francesco Badalotti. Il vescovo, sempre parlando di chi ha responsabilità, ha auspicato che anche l’Italia esca dall’attuale momento difficile. Con gli amministratori locali il presule si incontrerà nei prossimi giorni, non essendo stato possibile farlo nell’ambito della visita appena conclusa.

