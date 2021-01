Vicini: «Lascio l’Oglio Po con una ferita mai sanata»

CASALMAGGIORE (31 gennaio 2021) - «Credo di aver amato la mia professione come si ama un figlio, quel figlio che mi hanno portato via due anni fa. Da allora non mi sono più sentita ostetrica, ho cercato di reinventarmi e adeguarmi alla nuova situazione che però non è riuscita a sanare la ferita». Con queste toccanti ma anche decisamente lucide parole Anna Stella Vicini, «storica» ostetrica dell’ospedale Oglio Po, ha annunciato il raggiungimento della pensione dopo «40 anni 3 mesi e 3 giorni». Tanta emozione per aver lasciato una professione interpretata come forse meglio non si poteva ma anche l’esplicita denuncia della sofferenza provocata dalla chiusura del punto nascite del nosocomio di Vicomoscano decisa dalla sanità lombarda alla fine di ottobre del 2018.

