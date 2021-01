«Degrado in città. Servono misure più efficaci»

CASALMAGGIORE (31 gennaio 2021) - Più azioni per contrastare il degrado. Le chiede la consigliera di minoranza Annamaria Piccinelli (Vivace e Sostenibile). «La cittadinanza — dice — lamenta atti di grande inciviltà lungo le strade». Durante l’ultimo consiglio sul bilancio «non sono stati menzionati programmi di intervento in queste direzioni e anche le cifre scritte sulle previsioni di investimento per i prossimi tre anni sono molto chiari: non si dispone di dotazioni aggiuntive. Il sindaco alla mia domanda sulle telecamere, di cui si era molto parlato negli anni scorsi, ha risposto in modo scoraggiato e rassegnato dicendomi che in fondo non sono efficaci e che il Comune, contro questi atti, non può fare nulla perché non è un’agenzia educativa. Personalmente capisco che non sia facile, ma è assolutamente vietato abbassare la guardia».

Secondo la Piccinelli, «nei punti più sensibili bisogna illuminare e si potrebbe mettere luci a sensore e intermittenti». Poi «una buona dotazione di strumenti di videosorveglianza». Un altro fronte da considerare «sarebbe quello della Vigilanza notturna privata. L’amministrazione ha già in atto un contratto di questo tipo, ma fa controllare solo i palazzi pubblici del capoluogo, mentre dovrebbero essere oggetto d’attenzione tutti i punti più colpiti».

