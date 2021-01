Si ribalta la gru, operaio ferito

POMPONESCO (30 gennaio 2021) - La gru che si ribalta e il volo nel vuoto. Un operaio 42enne è rimasto seriamente ferito in una segheria di Pomponesco ed è stato ricoverato all’ospedale di Mantova. L’operaio, che è sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita, stava spostando dei tronchi nel piazzale dell’azienda quando il mezzo meccanico si è rovesciato, per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Viadana e degli ispettori del lavoro dell’Ats Val Padana. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco.

