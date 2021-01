La Preistoria avrà un festival

PIADENA DRIZZONA (29 gennaio 2021) - Tre Comuni e due fondazioni insieme per dare vita ad un festival della Preistoria. Con il progetto «PreiSTART - Ricominciamo dalla preistoria!», i Comuni di Piadena Drizzona, Polpenazze del Garda (Brescia) e di Travo (Piacenza), con la Fondazione Piero Simoni di Gavardo e il supporto della Fondazione Miryam e Pierluigi Vacchelli di Piadena Drizzona, intendono organizzare una iniziativa che coinvolga i tre borghi, tutti con meno di 5 mila abitanti e accomunati dalla presenza sul proprio territorio di straordinarie evidenze archeologiche di età preistorica, che hanno determinato politiche culturali simili in termini di valorizzazione.

Per questo gli enti coinvolti hanno sottoscritto un accordo di partenariato, per complessivi 37.500 euro e deciso di concorrere all’assegnazione dei contributi previsti dall’avviso pubblico per il finanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei piccoli Comuni «Borghi in festival» Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori del direttore generale Creatività Contemporanea e direttore generale per il Turismo del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo. Comune capofila è Piadena Drizzona.



PreiSTART prevede l’organizzazione di un grande festival all’aperto dedicato alla Preistoria, declinato in tre contesti diversi. Le attività si svolgeranno in tre weekend tra la fine di maggio e la fine di luglio.

