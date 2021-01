Sportello Activity.Cr per lavoro e inclusione

CASALMAGGIORE (29 gennaio 2021) - Ieri mattina, al piano terra del palazzo comunale, è stato inaugurato lo spazio dedicato allo sportello Activity.Cr per la ricerca attiva del lavoro e l’inclusione sociale. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Casalasco Servizi Sociali con il sostegno del Comune di Casalmaggiore e la collaborazione di Energheia Impresa Sociale. L’obbiettivo è promuovere sul Comune di Casalmaggiore un’azione integrata ed efficace per l’ascolto, il supporto e la ricerca attiva del lavoro con l’impiego di personale formato e specializzato sul tema.

«Oggi presentiamo un importante progetto promosso dal Consorzio casalasco dei servizi sociali, formato dai 17 Comuni dell’area casalasca e di cui il Comune di Casalmaggiore è capofila, insieme ad un importante partner operativo come Energheia — ha esordito il sindaco Filippo Bongiovanni —. Si tratta di una attività importante, particolarmente in questo periodo, considerando anche che il blocco dei licenziamenti è prorogato fino al 31 marzo». Potrebbero esserci delle proroghe, ma è bene prepararsi per tempo.

