L’omaggio a Lipreri: 'Figura di grande pensiero'

CASALMAGGIORE (26 gennaio 2021) - La comunità di Casalmaggiore ha reso omaggio alla figura dell’ex vicesindaco, docente, studioso e storico locale Giorgio Lipreri, scomparso all’età di 76 anni mentre si trovava ricoverato all’ospedale di Reggio Emilia a causa del Covid. Dalla città emiliana il feretro è giunto stamattina intorno alle 10 nell’Auditorium Santa Croce e subito è iniziata la processione di tantissime persone giunte fare le condoglianze alla moglie Lina e al figlio Lucio. Nella grande sala è stata allestita una postazione con uno schermo su cui era possibile vedere e ascoltare i ricordi sul professor Lipreri. Un lavoro in costante aggiornamento, grazie alle registrazioni curate via via da Emanuele Piseri nella attigua sede della Estudiantina. Niente funerali religiosi, ma un ricordo civile secondo le volontà del defunto. Poco dopo le 15 il feretro è stato portato a Cremona per la cremazione.

