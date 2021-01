Sventato il quinto assalto al cantiere della Pieve EcoEnergia

CINGIA DE’ BOTTI (27 gennaio 2021) - Quinto tentativo di intrusione andato a vuoto nel cantiere della società Pieve EcoEnergia di Cingia. Lunedì sera è stata ancora una volta una pattuglia della Pegaso Security a sventare un assalto. Gli uomini dell’istituto hanno anticipato il loro giro ispettivo, variando gli orari consueti, e intorno alle 21.45 si sono imbattuti in sconosciuti in prossimità del cantiere. Anche in questo caso i malviventi si sono allontanati in tutta fretta. Lunedì gli uomini dell’istituto di vigilanza erano intervenuti sul posto una prima volta prima di mezzanotte e una seconda volta intorno alle 2.30. A insospettire gli uomini della Pegaso era stata la presenza di due persone con il volto coperto che si aggiravano nei pressi del cantiere. In precedenza erano stati sventati tentativi nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 gennaio, intorno a mezzanotte e il giorno successivo, tra venerdì 8 e sabato 9.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO