Dopo le piogge le grandi buche

CASALMAGGIORE (25 gennaio 2021) - Le piogge dei giorni scorsi hanno inferto un altro duro colpo alla situazione della provinciale 343 Asolana, che attraversa il territorio passando nei Comuni di Piadena Drizzona, San Giovanni in Croce, Martignana di Po e Casalmaggiore. La strada è solo formalmente in capo all'Anas ma sostanzialmente non ancora, perché manca all'appello il passaggio definitivo delle competenze in capo all'ente statale, che da gennaio 2018 fa parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. La situazione resta pertanto in una sorta di limbo. Il manto stradale, già particolarmente malandato in alcuni punti, si è disgregato ulteriormente. Uno dei punti più critici in assoluto è nell'ambito del territorio comunale di San Giovanni in Croce, dall'incrocio con la provinciale Giuseppina in direzione sud. Le buche non si contano e gli pneumatici sono costantemente a rischio. Per non parlare delle condizioni di sicurezza generale dell'arteria, fortemente minate dallo stato di degrado, che potrebbe creare le condizioni per possibili incidenti stradali.

