Mozione della maggioranza: 'Il Comune collabori con Asst per la campagna vaccinale anti Covid'

CASALMAGGIORE (23 gennaio 2021) - Mettere in campo la disponibilità del Comune a collaborare per effettuare le vaccinazioni anti Covid. Questo l’obbiettivo della mozione che i gruppi consiliari “Casalmaggiore al Centro” e “Casalmaggiore è Viva”, rappresentati dai capigruppo Pamela Carena e Gianpietro Seghezzi, hanno presentato in vista della discussione e del voto in consiglio comunale. Una forma di sostegno alla campagna vaccinale. Il documento chiede di impegnare il sindaco e la Giunta Comunale “a confermare ad Asst Cremona, a cui è in capo la somministrazione dei vaccini, la disponibilità a collaborare per individuare soluzioni idonee nel caso di necessità di spazi o locali extra-ospedalieri, nelle fasi della campagna vaccinale, destinate alla popolazione generale” e “a mettere a disposizione di Asst Cremona i mezzi di cui il Comune dispone per promuovere la campagna vaccinale e diffondere tempestivamente le informazioni e le indicazioni fornite dalle autorità competenti”.

Nella mozione Carena e Seghezzi ricordano che "la pandemia Covid 19 è tuttora in corso e conta in tutto il mondo ad oggi secondo dati ufficiali quasi 100 milioni di casi verificati di contagio e oltre 2 milioni di decessi”. Il nostro Paese “risulta tra i più colpiti al mondo con oltre due milioni di contagiati e oltre 80 mila decessi, di cui quasi un terzo in Regione Lombardia”. I due capigruppo osservano poi che “le autorità competenti hanno già espresso valutazione di sicurezza ed efficacia per alcuni di questi vaccini, nello specifico negli USA la FDA (Food and Drug Administration) ha permesso la distribuzione dei vaccini Pfizer e Moderna, nell'Unione Europea l'EMA (European Medicines Agency ) ha autorizzato il vaccino Pfizer e in Gran Bretagna la MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) ha approvato i vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca”. Il 27 dicembre 2020 “è iniziata la campagna di vaccinazione in tutta l'Unione Europea e anche nella nostra città sono state somministrate le prime dosi disponibili, partendo dagli operatori sanitari”. Carena e Seghezzi sottolineano che “la campagna vaccinale rappresenta una sfida enorme, anche dal punto di vista organizzativo. La popolazione del nostro territorio verrà interessata dalla campagna vaccinale anti Covid ed è pertanto corretto collaborare con le autorità sanitarie affinché questa attività possa essere effettuata nei tempi stabiliti, all'interno di luoghi concepiti per accogliere in sicurezza grandi flussi di persone, facilmente raggiungibili con mezzi pubblici e privati, con ampi parcheggi, dotati di tutti i servizi ed impianti necessari”.

