Finalmente la ciclopedonale, a Vicomoscano in sicurezza

CASALMAGGIORE (24 gennaio 2021) - Finalmente. E’ l’espressione che hanno usato tanti cittadini di Casalmaggiore nel vedere l’avvio dei lavori in via Azzo Porzio per il collegamento mancante alla pista ciclopedonale che porta dalla città a Vicomoscano. I lavori sono stati avviati alcuni giorni fa a cura dell’impresa Moro di Fiesse per una spesa di circa 25 mila euro.

«Si tratta di un’opera effettivamente attesa da molti anni, circa una decina – spiega il sindaco Filippo Bongiovanni -. Il terreno necessario alla realizzazione della pista ciclopedonale non era di proprietà del Comune e pertanto si è reso necessario giungere ad un accordo con il privato proprietario, perfezionato nel 2019». Il progetto, prosegue il primo cittadino, era già pronto, ma occorreva trovare le risorse necessarie per finanziarlo. «In aiuto – continua Bongiovanni – ci è venuto il contributo regionale di 500 mila euro con cui abbiamo sistemato il porfido in via Cairoli ed effettuato altri lavori di asfaltatura, ad esempio in via Marzabotto. Da quella somma abbiamo ricavato le risorse necessarie a realizzare questo tratto di ciclabile».

