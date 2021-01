Italgas, il Comune ha pagato: sbloccati i conti correnti

VIADANA (23 gennaio 2021) - I conti correnti del Comune pignorati nell’ambito della causa per il riscatto delle rete pubblica di distribuzione del metano sono stati sbloccati e l’ente locale ha così iniziato a pagare i fornitori e a liquidare gli aiuti previsti per l’emergenza sanitaria a favore delle partite Iva, che erano bloccati da mesi. «Abbiamo stanziato in uscita una somma di 3.273.471,78 a favore di Italgas», precisa il sindaco Nicola Cavatorta, cifra che risulta da un calcolo abbastanza complesso che tiene conto di quanto stabilito a suo tempo dal lodo arbitrario, di ciò che la società privata doveva al Comune, di interessi e spese legali. Tutto si è messo in moto poco prima delle scorso Natale con una serie di fatture spedite da Italgas all’amministrazione comunale e viceversa, sino ad arrivare al pagamento della cifra avvenuto nei giorni scorsi e il conseguente sblocco dei conti correnti. In mezzo c’è stato un ulteriore passaggio legale messo a punto dai rispettivi avvocati, in cui il Comune e Italgas, pur non trovandosi d’accordo sulla rivalutazione della cifra finale, hanno riconosciuto l’interesse di ambo le parti a ottenere l’emissione del provvedimento di assegnazione delle somme e la conseguente conclusione della procedura di pignoramento dei conti correnti dell’ente locale. La società privata si è comunque riservata di far valere in separata sede le proprie ragioni per il riconoscimento degli ulteriori importi.

