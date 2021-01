Viavai di clienti al bar, attività sospesa

ASOLA (22 gennaio 2021) - Cittadini ed esercenti di Asola nei giorni scorsi hanno segnalato ai carabinieri un continuo viavai di persone - prive di mascherina e incurante delle norme di distanziamento sociale - al bar della stazione di Servizio IP, dove i distributori di carburante sono dismessi da diverso tempo. Questa mattina è scattato il blitz: i carabinieri hanno pizzicato un avventore che consumava bevande. L’esercizio pubblico è risultato quindi recidivo in quanto, qualche mese fa, era già stato sanzionato poiché privo dei dispositivi di sanificazione interna e della cartellonistica di avviso rivolta ai clienti.

Gli uomini dell'Arma, tra l'altro, hanno appurato che il titolare non aveva provveduto al pagamento della prima sanzione amministrativa di 400 euro. Dunque è scattata una maxi multa da 800 euro, per la quale non è previsto il pagamento in misura ridotta. Sanzionato anche l’avventore. L’attività è stata sospesa per 5 giorni, in attesa delle determinazioni della Prefettura di Mantova in relazione alla violazione reiterata, per la quale l’attività potrà essere sospesa per 30 giorni.

I carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere invitano tutti i cittadini e commercianti a non emulare tali comportamenti che giorno dopo giorno creano allarme sociale, invitando gli stessi a segnalare ogni evento ritenuto di turbativa dell’ordine e la sicurezza pubblica.

