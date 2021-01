La Protezione civile diventa più forte: unico gruppo tra Martignana, San Giovanni e Rivarolo del Re

SAN GIOVANNI IN CROCE (22 gennaio 2021) - Due gruppi di protezione civile si fondono per dare vita alla «Protezione civile Le Aquile - Organizzazione di volontariato». Accadrà formalmente nel corso dell'assemblea straordinaria convocata per le 17 di sabato 30 gennaio nel teatro Cecilia Gallerani di San Giovanni in Croce. In particolare, uniranno le forze le «Aquile Oglio Po» di Martignana di Po, con il gruppo-satellite neonato di Rivarolo del Re, e le «Aquile sezione La Torre» di San Giovanni in Croce. All'operazione hanno lavorato da tempo i due presidenti e coordinatori, rispettivamente Maurizio Stradiotti per Martignana e Romano Feroldi per San Giovanni in Croce. «Perché siamo arrivati a questa decisione? – riflette Stradiotti —. Per una necessità di razionalizzare le risorse. Peraltro, anche solo osservando la cartina geografica, abbiamo visto che San Giovanni ha una posizione baricentrica rispetto anche a due gruppi importanti di protezione civile come quelli di Casalmaggiore e di Piadena Drizzona».

