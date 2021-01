Malore fatale mentre è ricoverato

SCANDOLARA RAVARA (22 gennaio 2021) - E’ profondo il cordoglio nella comunità di Scandolara Ravara per l'improvvisa e prematura scomparsa di Giuseppe Donzelli, conosciuto come «Cina», stroncato prematuramente da un infarto all’età di 49 anni. Di professione Donzelli era aiuto camparo al Consorzio di Bonifica Navarolo di Casalmaggiore. Da qualche giorno era ricoverato all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore ed era in procinto di essere dimesso quando ha avuto un attacco cardiaco. Vani purtroppo i soccorsi, forte l’impressione in tutta Scandolara e in quanti lo conoscevano.

Donzelli, persona molto stimata, lascia la moglie Francesca, la mamma Diva, i fratelli Mario e Lucia. Grande commozione anche all’interno del Navarolo.

