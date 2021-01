Rifiuti, si paga solo quello che si butta

GUSSOLA (21 gennaio 2021) - Da febbraio anche a Gussola verrà dato il via al sistema della «tariffa puntuale» per la raccolta dei rifiuti secchi. Lo annuncia il sindaco Stefano Belli Franzini. «Grazie alla sensibilità e collaborazione il sistema di raccolta differenziata ‘porta a porta’ ha prodotto buoni risultati, raggiungendo circa l’ 86.3 % di differenziazione del rifiuto — afferma il sindaco —. Un risultato costruito con la partecipazione di tutti. Ogni giorno aiutiamo l’ambiente separando i rifiuti e dando così nuova vita alla materia. Riteniamo quindi che sia arrivato il momento di fare un altro importante passo avanti che ci possa aiutare ad aumentare le percentuali di riciclo e diminuire la produzione di rifiuti».

Di qui la decisione di adottare un sistema già sperimentato, ad esempio a Casalmaggiore e Piadena. «Sulla scorta dei successi di altri Comuni in Italia abbiamo avviato anche a Gussola questo progetto attraverso il quale verrà contabilizzato ogni ritiro di rifiuto indifferenziato e la tariffa varierà in funzione del numero di conferimenti effettuati — continua il sindaco —. Si tratterà cioè di calcolare la tariffa non solo su parametri quali la superficie dell’immobile o il numero di occupanti, ma anche sul numero di svuotamenti del contenitore, contenente rifiuto secco, affinché il calcolo risulti più preciso e più equo».

A partire da lunedì 25 gennaio presso la Sala Civica Polivalente (ex Centro Culturale), l’utenza potrà ritirare il kit con il materiale necessario per la partenza del nuovo servizio di raccolta puntuale.

