Tariffe: rosso in bilancio, ma non aumenteranno

CASALMAGGIORE (21 gennaio 2021) - La giunta comunale, in vista del consiglio comunale di lunedì, ha approvato le tariffe dei servizi a domanda individuale e come aveva anticipato il sindaco Filippo Bongiovanni, la decisione è stata quella di non apportare modifiche rispetto allo scorso anno, nonostante il forte deficit comunale e il bilancio in rosso per quanto riguarda proprio queste voci. La giunta ha tenuto conto «da un lato della necessità di assicurare, tramite le tariffe, una congrua compartecipazione dell'utenza alle spese necessarie per l'erogazione dei servizi e, dall'altro, delle gravi difficoltà in cui versa un numero sempre crescente di persone e famiglie». Le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario e comunque l’incremento delle tariffe non avrebbe effetto retroattivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO