Salta lo stop e finisce contro il muro di Villa Medici

SAN GIOVANNI IN CROCE (20 gennaio 2021) - Salta lo stop e finisce contro la muraglia di Villa Medici del Vascello. L’incidente è avvenuto alle 3.40 di domenica e ha coinvolto una giovane automobilista residente in paese, fortunatamente uscita illesa dall’impatto. Sulla macchina vi erano altre tre persone, anche loro uscite senza un graffio. Ai carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore, giunti sul posto per i rilievi, dovranno anche spiegare cosa facevano fuori casa a quell’ora della notte; se non riusciranno a fornire una giustificazione plausibile con i decreti anticontagio in corso, ossia motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute, per loro scatterà la prevista multa di 400 euro a testa.

L’incidente, come detto, ha coinvolto una Citroen C3 guidata da una sangiovannese. Secondo quanto si è appreso, la vettura viaggiava su via Busi, in direzione Casteldidone e San Giovanni. Arrivata allo stop con l’incrocio dell’Asolana che si affaccia tra il bar La Rocca e la farmacia, la guidatrice deve aver perso il controllo dell’auto, forse a causa del fondo ghiacciato, e ha finito la sua corsa contro la muraglia di Villa Medici.

