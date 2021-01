Autoarticolato si ribalta al rondò, ferito il conducente

CASALMAGGIORE (18 gennaio 2021) - Autoarticolato ribaltato alla rotonda Po di Casalmaggiore. Protagonista uno Scania condotto da un 41enne residente a Signa (Firenze). Il mezzo era stato caricato di carta nel Veronese ed era diretto a La Spezia. Uscito dalla provinciale Sabbionetana, il conducente stava per immettersi sulla rampa diretto sul ponte quando ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato sul fianco destro. Il conducente è uscito da solo dall'abitacolo. Sul posto la postrada di Casalmaggiore per i rilievi. Il 41enne ha riportato una botta ad una gamba ma ha rifiutato il ricovero. Si attendono i mezzi di Brichetti per il recupero. Probabile la sospensione della circolazione durante i lavori necessari a riportare in strada il camion.

