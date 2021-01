Il sindaco: 'Presto i nuovi giardini pubblici'

SAN GIOVANNI IN CROCE (17 gennaio 2021) - Sono iniziati in settimana i lavori per la realizzazione dei nuovi giardini pubblici di San Giovanni, a fianco di piazza Dante, che verranno intitolati a Dante Alighieri. Lo spazio verde e i giochi – anche questi totalmente nuovi – torneranno fruibili alla fine di aprile, quando vi sarà l’inaugurazione.

In questi giorni la ditta, dopo aver allestito il cantiere, ha iniziato celermente le opere di taglio delle piante ammalorate che saranno sostituite con altrettante alberature, la cui maggior parte sarà collocata a ovest e a sud, «in modo che le chiome fungano anche da barriera visiva e parziale barriera acustica per il traffico veicolare, nonché da ombreggiante per la nuova area giochi. Gli alberi saranno di specie diverse e verranno piantumati a una distanza adeguata in modo da garantire, nel tempo, uno sviluppo equilibrato di ogni esemplare. Il nuovo impianto di irrigazione garantirà il corretto sviluppo delle specie arboree ed arbustive e una maggiore qualità dello spazio mentre la nuova illuminazione, potenziata, ne assicurerà una fruizione sicura», spiega il sindaco Pierguido Asinari. «L’agronomo Gabriele Panena, ha analizzato nel dettaglio l’alberatura presente e i problemi ad essa connessi. Purtroppo lo studio ha rivelato ciò che presagivamo, anche se non fino a quel punto: lo stato di salute di molti alberi era compromesso, con la presenza di funghi e marcescenze che ne hanno compromesso la tenuta statica, causando rischi per la sicurezza dei fruitori dei giardini».