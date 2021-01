Il vescovo in città, tre giorni fra riti e incontri

CASALMAGGIORE (17 gennaio 2021) - Il vescovo Antonio Napolioni verrà a visitare le comunità parrocchiali di Casalmaggiore di Santo Stefano e San Leonardo da venerdì 26 a domenica 28 febbraio. La visita pastorale denominata «Gesù per le strade» sarà rimandata se per allora la Lombardia sarà in zona rossa. Ma il presule, in precedenza, verrà nel nostro territorio in altre due occasioni, sempre che non ci siano limitazioni legate alla emergenza sanitaria.

Nell’agenda del presule il primo appuntamento è programmato da venerdì 29 a domenica 31 gennaio nell’Unità pastorale di Torre de’ Picenardi guidata da don Claudio Rossi. Il programma c’è già.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO