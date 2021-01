Scontro auto scooter, paura e due feriti

DOSOLO (16 gennaio 2021) - È di due feriti il bilancio del grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Dosolo. Ad avere la peggio due cittadini indiani residenti a Guastalla, in sella ad un motorino. I due sono stati ricoverati con ferite di media gravita e non sarebbero in pericolo di vita. Uno dei due, quello le cui condizioni sono state giudicate più critiche, è stato trasportato con l’elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia.

Lo schianto tra lo scooter ed una vettura è avvenuto sulla strada provinciale 57, all’incrocio con via Provinciale Nord, in direzione di Villastrada, attorno alle 17.30. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri di Viadana, anche se da una prima ricostruzione pare che all’origine di tutto vi è una mancata precedenza. La strada è stata chiusa al traffico con i carabinieri che hanno iniziato i rilievi e raccolto le testimonianze.

I sanitari hanno iniziato le pratiche di soccorso sui due feriti che erano a bordo dello scooter. Fortunatamente la situazione seppur grave dopo diversi minuti di cure e di forte apprensione che aveva fatto temere il peggio, si è evoluta in positivo. Praticamente illeso, ma comprensibilmente molto spaventato, il conducente dell’auto.

