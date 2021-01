Tragedia sfiorata, 14enne cade dalla moto e resta ferita

RIVAROLO MANTOVANO (16 gennaio 2021) - Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia, ma che si è risolta con conseguenze più lievi. Attimi di apprensione oggi pomeriggio alla pista da motocross di Rivarolo Mantovano, per una caduta che ha coinvolto una 14enne. L’episodio è avvenuto alle 14.40, quando in entrambe le piste – sia quella baby sia quella adulti – erano in pieno svolgimento allenamenti e l’attività sportiva consentita dai decreti attualmente in vigore. La situazione inizialmente è apparsa molto grave, anche per la reazione spaventata della ragazzina che lamentava forti dolori al torace. Per quello il personale di pista, ha allertato il Numero Unico di Emergenza che, date le circostanze, ha fatto arrivare a Rivarolo un’ambulanza della Croce Verde e l’elisoccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Una volta escluse gravi lesioni, l'elicottero è ripartito vuoto, mentre la 14enne è stata trasportata in «codice giallo» (ferite di media gravità ma non in pericolo di vita) all’ospedale Maggiore di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO