Scontro all'incrocio, auto nel fosso: ferito un 27enne

CALVATONE (16 gennaio 2021) - Scontro violento all'incrocio tra via Mantova e la strada che porta a Tornata, un'auto finisce nel fosso e un 27enne resta ferito in modo serio, ma fortunatamente non è in pericolo.

L'incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno. Quello tra la Toyota Yaris e la Bmw Serie 3 è stato un impatto molto violento. Entrambe le auto viaggiavano verso Cremona e lo scontro è avvenuto - secondo la dinamica ricostruita dalla polizia stradale di Casalmaggiore - quando la Yaris guidata da una 72enne di Romprezzagno ha iniziato la svolta a sinistra per imboccare la strada che porta a Tornata. La Bmw, che viaggiava subito dietro, ha iniziato il sorpasso colpendo la parte anteriore sinistra della Toyota (rimasta in strada, danneggiata) e terminando la propria corsa nel canale.

Sul posto sono accorsi i soccorritori a bordo di una ambulanza della Croce verde di Bozzolo e di una automedica, oltre ai vigili del fuoco.

Lungo la provinciale 10 il traffico si è bloccato e i veicoli si sono incolonnati in entrambi i sensi di marcia.