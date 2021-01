Assembramento, sanzionate sette persone a Bozzolo

BOZZOLO (16 gennaio 2021) - Continuano i controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Viadana relativi alle restrizioni sul movimento e sul traffico, imposti dalla legge per contenere il rischio di contagio da coronavirus. E continuano anche le sanzioni. L'ultimo episodio risale è storia di ieri. I carabinieri di Bozzolo, hanno sanzionato 7 persone che si trovavano in via XXV Aprile per assembramento.