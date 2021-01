Allerta sullo sciacallo dorato: 'Non sparate, ma segnalate'

VIADANA (16 gennaio 2021) - «Cacciatori attenti, nelle zone tra i fiumi Po e Oglio potrebbe fare la sua comparsa lo sciacallo dorato, specie selvatica non certo autoctona: non sparategli ma segnalateci la sua presenza». L’appello arriva dal Parco Oglio Sud, che nei giorni scorsi ha spedito una lettera ai vari Atc (Ambito territoriali di caccia) per segnalare questa nuova eventuale presenza animale nelle zone a cavallo tra il Po e l’Oglio. «La collaborazione dei cacciatori è utilissima perché avere più occhi sul territorio ci aiuta a preservare meglio l'ambiente naturale», spiega Alessandro Bignotti, presidente del Parco Oglio Sud. «Qualora venisse segnalato lo sciacallo dorato, potremmo aggiornare la nostra banca dati sulle specie animali della nostra area che, negli ultimi quindici anni, è stata stravolta dalla presenza di cinghiali e lupi». L'attenzione di Bignotti e dei suoi collaboratori non è casuale, ma nasce dalle notizie che arrivano dal parmense dove è stato avvistato un esemplare di sciacallo dorato e poi all'inizio di gennaio, a seguito di un controllo bioacustico, verificata l’esistenza di un primo nucleo riproduttivo, cioè almeno un maschio e una femmina. Simile a un lupo grigio di taglia ridotta, questo tipo di sciacallo è più snello, con un muso più stretto, una coda più corta e un passo più leggero.

