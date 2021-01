Positivo al Covid, si allontana dalla comunità: denunciato

OSPITALETTO (Marcaria, 15 gennaio 2021) - Positivo al Covid, si allontana dalla comunità che lo ospita e rimedia una denuncia. E' successo ieri presso la struttura San Bartolomeo di Ospitaletto, protagonista un veronese di 44 anni.

L'uomo, nonostante fosse in isolamento per aver contratto il virus, è salito al bordo della sua auto e si è allontanato rendendosi irreperibile. I responsabili della comunità hanno attivato immediatamente le ricerche e i carabinieri di Viadana si sono mobilitati. Il 44enne è rientrato in serata, ma l'uscita gli è costata cara: oggi i militari lo hanno denunciato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO