Le Poste cambiano sede

VICOBELLIGNANO (15 gennaio 2021) - Questione di poche settimane e l'ufficio postale di Vicobellignano cambierà sede. Da via Dante Alighieri, quasi di fronte alla chiesa parrocchiale, è previsto il trasloco lungo la provinciale Asolana, in un ambiente nuovo, da tempo libero. I lavori per la sistemazione sono in corso, come è evidente dal movimento degli artigiani che vanno e vengono in questi giorni. Le insegne sono già state collocate e una data di apertura ancora non c’è, ma si parla dei primi di febbraio. Il nuovo ufficio può contare su alcuni posti auto proprio davanti alla vetrina di ingresso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO