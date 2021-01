CASALMAGGIORE (14 gennaio 2021) - La parrocchia di Santo Stefano ha lanciato una raccolta di fondi online, tramite la piattaforma GoFundMe, per la progettazione necessaria alla sistemazione del sottotetto del Duomo. L'organizzatore dell'iniziativa è lo stesso abate parroco don Claudio Rubagotti, affiancato dal vicario don Arrigo Duranti e dagli altri collaboratori parrocchiali.



«Abbiamo scelto di avvalerci di questa piattaforma — spiega don Rubagotti —, sicura e facile da usare, per favorire la raccolta di fondi per realizzare il progetto necessario per la messa in sicurezza delle coperture del Duomo di Casalmaggiore. Con questo progetto, e dopo le dovute abilitazioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, potremo accedere a bandi pubblici e anche alla sovvenzione da parte di aziende e privati ​​per attivamente i lavori necessari ».

Nel caso in cui si volessero effettuare ingenti donazioni si possono contattare don Rubagotti al 347-4350542, don Arrigo al 333-2236471, Angela Bigi, segretaria del consiglio pastorale, al 335-304991. L’Iban della parrocchia di Santo Stefano è: IT96 K030 6909 6061 0000 0127 955. L’erogazione è fiscalmente deducibile per le imprese. Ieri è stata superata la somma di 700 euro. L'obbiettivo dichiarato sulla piattaforma è ambizioso, 100 mila euro. D'altronde i fondi necessari per sistemare tutta l'imponente struttura sono molto ingenti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO