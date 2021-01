PIADENA DRIZZONA (13 gennaio 2021) - Nel pomeriggio di ieri una Mercedes Classe A non ha rispettato l'alt dei carabinieri a un posto di controllo lungo la tangenziale di Piadena. I militari hanno immediatamente inseguito il fuggitivo, lanciato a velocità folle nel centro abitato di Drizzona. Il conducente ha cercato di far perdere le proprie tracce deviando nei campi coltivati, ma i carabinieri sono riusciti a sbarrargli la strada grazie a una manovra repentina. L'uomo alla guida ha proseguito la fuga attraverso la campagna, ma gli uomini dell'Arma lo hanno bloccato poco dopo. Il fermato, subito identificato, è E.O.K., 29enne marocchino, residente nella provincia di Pavia. I militari della stazione di Piadena hanno appurato che il giovane era destinatario di un provvedimento restrittivo emesso un anno fa dall’autorità giudiziaria di Milano: il marocchino era stato condannato a 1 anno 1 mese e 28 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. Ora si trova in stato di arresto nella casa circondariale di Cremona.

