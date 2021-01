CASALMAGGIORE (13 gennaio 2021) - Tre auto coinvolte in un incidente stradale avvenuto a Vicomoscano a causa di un cane che ha attraversato la strada. E' successo questa mattina poco dopo le 9, lungo la provinciale 358 Castelnovese, nei pressi della Emiliana Parati. Una Lancia Y, condotta da una 60enne di Casalmaggiore, uscendo da Vicomoscano, procedeva in direzione della città. La conducente si è vista attraversare la strada da un cane, tipo Golden retriever, e per evitare di investirlo ha rallentato, urtandolo comunque lievemente. Il cane è poi scappato, ma dietro la Lancia è avvenuta una collusione. Dietro la Y infatti viaggiava nella stessa direzione una Renault Kangoo, condotta da una 37enne, seguita da una Peugeot 308 guidata da un uomo di 47 anni. La Peugeot ha tamponato la Kangoo che, a sua volta, ha tamponato la Y. Sul posto due autoambulanze, della Padana Soccorso e della Croce Verde, e la polizia locale per i rilievi. Codici verdi: nulla di grave, ma danni agli autoveicoli.

L'incidente è avvenuto dopo gli altri due di lunedì causati sempre da attraversamento di animali: a San Giovanni in Croce un cinghiale, a Rivarolo del Re due nutrie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO