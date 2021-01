CASALMAGGIORE (12 gennaio 2021) - A nemmeno sei mesi dalla scomparsa dell’ex sindaco Antonio Gardani, questo pomeriggio è spirato il fratello più giovane, Carlo Sante, 72 anni, figura conosciutissima per i tanti versanti in cui ha operato: professionale, sportivo, politico, sociale. A dare la notizia, con un messaggio intenso e toccante, è stato via Facebook uno dei due figli, il più giovane, Giovanni, giornalista di Cremona1.

