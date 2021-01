Un’auto investe un cinghiale, conducente illeso

SAN GIOVANNI IN CROCE (13 gennaio 2021) - Ancora un incidente stradale provocato dall’attraversamento della strada da parte di un cinghiale. È successo nella notte tra lunedì e ieri, verso l’una e quaranta, lungo la provinciale Asolana, nel territorio di San Giovanni in Croce, nelle vicinanze della cascina Fenilone, a sud del centro abitato. Una zona già teatro in passato di fatti analoghi, che preoccupano sempre di più la popolazione perché le conseguenze dell’impatto con un ungulato possono essere gravissime, se non letali. Non è questo il caso, fortunatamente, di quanto avvenuto l'altra notte. Protagonista un ragazzo di Cingia de’ Botti che stava viaggiando alla guida di una Peugeot 208 quando si è trovato improvvisamente davanti il cinghiale. Il giovane cingese non è riuscito ad evitare l’impatto con l’animale, che per le conseguenze dell’urto è rimasto ucciso. L’automobilista è rimasto illeso e non c’è stato bisogno di chiamare il 118, anche se lo spavento non è mancato. Ieri mattina intorno alle 9, su richiesta dei carabinieri di Rivarolo del Re, il cinghiale è stato recuperato dagli agenti della polizia provinciale di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO