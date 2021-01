Per il nuovo palasport 2,2 milioni di euro

CASALMAGGIORE (12 gennaio 2021) - Il consiglio comunale, lunedì 25 gennaio, sarà chiamato ad approvare il bilancio di previsione 2021 e il Documento unico di programmazione pluriennale 2021-2023, che definisce anche le principali opere pubbliche previste nel corso del triennio. Tenendo sempre conto che gli interventi più certi sono quelli riferiti all’anno in corso, per il biennio successivo qualcosa potrebbe cambiare. Le linee generali sono state già definite dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Bongiovanni, che il 7 gennaio è riunito in giunta e che si confronterà comunque anche con le minoranze nell'ambito della Commissione bilancio.

Intanto, nella nota integrativa al bilancio 2021, confronta l'elenco dei principali investimenti previsti nei prossimi tre anni. Soffermandoci sul 2021, la cifra più rilevante, pari a 2 milioni e 200 mila euro, riguarda la prevista costruzione del nuovo palazzetto dello sport. Il secondo investimento più corposo riguarda la riqualificazione del Torrione Estense, destinato a essere sede di associazioni culturali e luogo per incontri, attività o esposizioni.

