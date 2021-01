Fedeli generosi, conti ok in parrocchia

CASALMAGGIORE (11 gennaio 2021) - Il mese di dicembre è stato positivo per i conti delle Parrocchie di Santo Stefano e di San Leonardo, guidate dall’abate parroco don Claudio Rubagotti. Lo si evince dal conto economico diffuso come d’abitudine, all’insegna della massima trasparenza, dalle stesse Parrocchie. Un prospetto che consente di comprendere quale sia la complessità della gestione delle Parrocchie, che ogni giorno si trovano a dover far quadrare i conti.

In particolare, i conti della Parrocchia di Santo Stefano hanno fatto registrare, nell’ultimo mese dello scorso anno, entrate per 12.108 euro, mentre le uscite sono state pari a 4.725 euro. Il saldo positivo è di 7.383 euro. Appena negativo, invece,per 483 euro, il bilancio dell’oratorio Maffei. Le entrate sono state pari a 2.421,73 euro, le uscite a 2.904,73 euro.

Analogamente positiva la situazione per San Leonardo: entrate per 12.315 euro, uscite per 4.785,46 euro, con un saldo positivo di 7.529,46 euro. Per quanto riguarda l’oratorio di San Leonardo, qui il “rosso” è di 1.497,03.

