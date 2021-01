CASALMAGGIORE (10 gennaio 2021) - Conferma delle stesse aliquote del 2020 per l’addizionale comunale Irpef e per l’Imu di quest'anno. Così ha deciso la giunta comunale, in vista del Consiglio che sarà chiamato ad approvare il bilancio di previsione 2021. «Come giunta — afferma il sindaco Filippo Bongiovanni — abbiamo scelto di mantenere inalterate le aliquote per coniugare le esigenze di equilibrio di bilancio e la situazione generale delle famiglie, considerando le difficoltà generate dall'emergenza sanitaria. Conosciamo tutti i problemi generati dall'epidemia, che riguardano sia i nuclei familiari che le aziende, ma anche gli enti pubblici come i Comuni sono in sofferenza, e non si sa come potrebbe evolvere la situazione nel corso dell’anno. Ci siamo comunque sforzati di tenere insieme il tutto senza appesantimenti, come impostazione generale».

