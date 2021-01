Al «Busi» rette in aumento: «Subito chiarezza sui conti»

CASALMAGGIORE (10 gennaio 2021) - Chiarezza sulla situazione del bilancio della Fondazione Conte Carlo Busi. Questa la richiesta del gruppo di minoranza Casalmaggiore la Nostra Casa, che prossimamente assumerà una iniziativa sul tema, come confermano il capogruppo Fabrizio Vappina e i consiglieri Mario Daina e Pierluigi Pasotto: «Desideriamo che sia fatta chiarezza sulla situazione dei conti dell’ente anche alla luce del fatto che con decorrenza 1 novembre sono state aumentate di due euro al giorno le rette e che siamo ancora in attesa di una relazione sui lavori effettuati per la sistemazione dell’ex palazzo Turati», dicono i consiglieri. «La presidente della Fondazione, nel corso del Consiglio comunale cui aveva preso parte in presenza nel corso del 2020 – continuano gli esponenti di Cnc -, aveva assunto l’impegno a relazionare su quella situazione e in tal senso la sollecitiamo a produrre quanto annunciato. Solo quando avremo in mano il quadro relativo a quei numeri, chiederemo la convocazione di una seduta consiliare con la presenza del consiglio di amministrazione della Fondazione. Nella stessa sede ci piacerebbe conoscere quali sono i programmi della Fondazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO