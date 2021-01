Un’area verde per fare sport

MARTIGNANA DI PO (9 gennaio 2021) - Il Comitato Martignana Vita, tramite il portavoce Cesarino Rosa, torna a chiedere attenzione al Parco Caduti di Nassiriya e lo fa con una lettera al Comune per ribadire la disponibilità a collaborare e per evidenziare bandi che possono far confluire somme su progetti di riqualificazione del verde pubblico. Rosa chiede anche un incontro con l’amministrazione comunale, ricordando che «Martignana Vita si è costituito perché crede nello sviluppo a scopo sociale delle aree verdi del paese soprattutto in favore di giovani e anziani». Rosa ricorda che «Sport e Salute S.p.A. e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani il 10 novembre 2020 hanno siglato un protocollo d’intesa per predisporre un piano di sistemazione, allestimento, recupero, fruizione e gestione di attrezzature, servizi e attività sportive e motorie nei parchi urbani». Il piano, in sostanza, permetterà l’allestimento di palestre a cielo aperto a cura di Sport e Salute in aree pubbliche individuate dai Comuni.

