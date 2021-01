Al via il nuovo palazzetto: assegnati i primi incarichi

CASALMAGGIORE (9 gennaio 2021) - Palazzetto dello Sport ai nastri di partenza. L’amministrazione comunale, tramite determinazioni dell’ufficio tecnico, ha assegnato i primi incarichi preliminari alla realizzazione del nuovo impianto. Si tratta del servizio di indagine geotecnica e di indagine geofisica, al fine di un «approfondimento progettuale in relazione alla conformazione del suolo», ma anche della valutazione tecnica sulle opere idrauliche «inerenti l'invarianza idraulica ed idrologica», e della effettuazione delle indagini archeologiche preliminari comprensivi di relazione tecnica, per verificare l'eventuale presenza di beni archeologici, al fine di garantirne la tutela. Si tratta di atti necessari per avviarsi verso le attività di progettazione definitiva ed esecutiva della struttura, che secondo quanto annunciato dovrebbe avere una capienza di circa 1.200 spettatori.

