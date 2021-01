Basket e skate nel nuovo parco

PIADENA DRIZZONA (8 gennaio 2021) - Se n'era parlato nel 2017, ma da allora tutto è rimasto sulla carta. Adesso la proposta progettuale per la realizzazione del parco pubblico di via Aldo Moro, dove già esistono la Fonte Gioiosa e i resti del vecchio monumento, finanziata dalla Trasporti Pesanti con circa 100 mila euro, sta andando verso la realizzazione, come conferma il sindaco Matteo Priori: «Non siamo ancora in grado di indicare una tempistica, ma adesso la questione è maturata e abbiamo preso in mano la cosa per definire bene i dettagli».

La proposta progettuale del parco di via Moro prevede la realizzazione di una rampa da skate, giochi multifunzionali con superficie antitrauma, un campo da basket, un gazebo con tavolo e panche, due campi da bocce, alcune panchine e una fontanella. Ma tutto deve essere ancora definito esattamente. All’interno dell’amministrazione comunale si sta valutando, ad esempio, l’opportunità o meno di realizzare i campi da bocce. C'è chi è a favore e chi è perplesso sulla loro costruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO