In sette fuori dal bar, sanzionati per assembramento

VIADANA (7 gennaio 2021) - Continuano i controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Viadana relativi alle restrizioni sul movimento e sul traffico, imposti dalla legge per contenere il rischio di contagio da coronavirus.

Ieri i militari sono intervenuti presso il circolo “Barracuda” a ridosso del centro cittadino, dove un cliente, in evidente stato di ubriachezza, aveva chiamato il 112 perché voleva consumare all’interno del locale e la barista non glielo permetteva. Quando i carabinieri sono arrivati hanno però trovato, all’esterno del locale, diverse persone intente a consumare bevande, ed un cliente, intento anche lui a consumare, all’interno del circolo. Cosi sono scattate le sanzioni amministrative, per i 6 clienti che consumavano all’interno e nelle adiacenze del locale e per il gestore del circolo. Per l’uomo che invece aveva chiamato il 112, in evidente stato di ubriachezza all’arrivo dei militari, è scattata invece la sanzione per manifesta ubriachezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO