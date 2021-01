Strade disastrate, Priori: 'Lo sappiamo, ma servono fondi'

PIADENA DRIZZONA (7 gennaio 2021) - Sono piene di buche e hanno bisogno di una sistemazione le strade che collegano la frazione di San Lorenzo Guazzone, ai confini comunali con San Giovanni in Croce e Tornata, e la frazione di Castelfranco d'Oglio a Isola Dovarese lungo l'argine. «Siamo consci della situazione - afferma il sindaco di Piadena Drizzona Matteo Priori - e proprio per questo motivo abbiamo appena presentato una richiesta di cofinanziamento per poter sistemare la strada di San Lorenzo. Per quella di Castelfranco chiediamo un attimo di pazienza».

La domanda di finanziamento presentato si basa su una possibilità data dalla Regione Lombardia, che con un decreto del 22 ottobre dello scorso anno ha messo a disposizione dei fondi a favore dei comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti e delle unioni di Comuni per la realizzazione di interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale attraverso il miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica stradale. Nel caso di comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, l'importo massimo erogabile, fino alla percentuale del 90% di cofinanziamento, è di 40 mila euro. La documentazione progettuale, a cura della responsabile dell’Ufficio tecnico Beatrice Stringhini, è stata presentata entro i termini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO