Cimitero per tutti, barriere eliminate

RIVAROLO DEL RE (7 gennaio 2021) - Stop ai disagi al cimitero per anziani, disabili e persone con ridotte capacità motorie.

L’amministrazione comunale ha infatti deciso di destinare all’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’adeguamento e la messa in sicurezza dei camminamenti, il contributo statale di 50 mila euro ricevuto dal ministero dell’Interno e destinato alla realizzazione di investimenti per opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO