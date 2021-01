Dopo 60 anni chiude l’edicola sul Listone

CASALMAGGIORE (6 gennaio 2021) - Era, e tuttora è, uno dei simboli di piazza Garibaldi anche se in questi primi giorni dell’anno la serranda è desolatamente chiusa: il chiosco-edicola all’angolo con via Marconi ha terminato, almeno per il momento, le attività ed è in attesa di eventuali nuovi operatori. In diversi hanno manifestato interesse. Una storia lunga 60 anni, una tipica gestione famigliare che prima ha visto protagonista la mamma Maria Cortellazzi e poi la figlia Graziella Contini. È stata proprio quest’ultima a garantire il servizio nell’ultimo periodo che si è concluso il 31 dicembre scorso.

